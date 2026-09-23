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Việt Nam thí điểm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, NDO)

(GLO)- Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN, trước mắt thí điểm với Singapore và Lào, mở ra khả năng xác thực danh tính điện tử xuyên biên giới.

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

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Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN, trước mắt thí điểm với Singapore và Lào. Ảnh minh họa: VGP

Mục tiêu hướng đến là nhằm kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore, Lào và từng bước mở rộng với các nước ASEAN khác; xác định rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình, phương thức kết nối và trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, giảm khai báo trùng lặp và yêu cầu xuất trình giấy tờ; rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý tại cửa khẩu, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân thông qua khai thác, xác thực, đối soát thông tin định danh điện tử trên VNeID và hệ thống định danh điện tử của nước đối tác; góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại, đầu tư trong khu vực.

Đồng thời, thí điểm kết nối, xác thực và trao đổi thông tin định danh điện tử xuyên biên giới phục vụ thủ tục xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ pháp luật.

Kết quả thí điểm sẽ được đánh giá về hiệu quả, khả năng tương thích, tính ổn định và các vướng mắc phát sinh để hoàn thiện mô hình, quy trình, tiêu chuẩn kết nối, làm cơ sở triển khai chính thức và xem xét mở rộng tại các cửa khẩu phù hợp của Việt Nam và các nước ASEAN.

Kế hoạch yêu cầu trước ngày 30-10-2026, các Bộ: Công an, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ.

Trong đó có việc trao đổi với cơ quan có thẩm quyền Singapore, Lào về việc kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của nước Singapore và Lào.

Về hạ tầng, kỹ thuật, kết nối và tích hợp, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị môi trường thử nghiệm, hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, máy chủ, cấu hình kết nối, tài khoản kỹ thuật, công cụ giám sát theo hướng dẫn tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật được ban hành.

Thực hiện kết nối, tích hợp ứng dụng định danh quốc gia VNeID với ứng dụng Singpass/LAeID trên môi trường thử nghiệm theo hướng dẫn tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật được ban hành.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động kiểm thử và kiểm tra, đánh giá hạ tầng, hệ thống, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và điều kiện, tiêu chuẩn theo tài liệu được ban hành trước khi thí điểm chính thức.

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, việc thí điểm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của Singapore/Lào tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được triển khai; đồng thời, đo lường, tổng hợp số liệu giao dịch thí điểm, thời gian làm thủ tục, tỷ lệ xác thực thành công, tỷ lệ lỗi, số trường hợp xử lý thủ công, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và rủi ro phát sinh…

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