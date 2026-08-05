Tháo gỡ rào cản hành chính, tạo xung lực mới cho doanh nghiệp

(GLO)- Một hồ sơ giao đất được giải quyết trong khoảng một tuần, thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoàn thành sau vài giờ, hay một dự án đầu tư không còn phải qua nhiều “cửa” trung gian...

Những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính đang tác động trực tiếp đến chi phí, tiến độ và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.

Gỡ những “điểm nghẽn” doanh nghiệp quan tâm nhất

Thay vì bổ sung thêm quy trình, Gia Lai lựa chọn cắt giảm những khâu không cần thiết trong giải quyết thủ tục hành chính, trước hết ở các thủ tục quyết định việc gia nhập và mở rộng hoạt động của DN. Điểm thay đổi rõ nhất là thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nhờ liên thông dữ liệu giữa Sở Tài chính và cơ quan thuế, thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp trong quý II/2026 chỉ còn khoảng 0,39 ngày, thay vì nhiều ngày như trước, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động, giảm đáng kể chi phí cơ hội trong giai đoạn khởi sự.

Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn, tư vấn pháp lý, tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho DN. Ảnh: H.D

Ông Hoàng Lê Đắc Di - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đắc Lộc (xã Chư Prông), chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập hơn 2 tháng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Việc đăng ký doanh nghiệp cũng như thủ tục khai báo thuế được thực hiện rất nhanh, chỉ mất khoảng 4 giờ. Vì chuyển đổi từ doanh nghiệp nên chúng tôi còn được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế và được hỗ trợ chi phí dịch vụ kế toán”.

Nếu đăng ký doanh nghiệp là “cửa vào” thì đất đai lại là yếu tố quyết định tiến độ triển khai dự án. Đây cũng là nhóm thủ tục được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất.

Tỉnh đã cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết nhiều thủ tục đất đai; riêng thủ tục giao đất, cho thuê đất được rút từ 15 ngày còn 7,5 ngày.

Ông Lê Nguyên Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, cho biết: Doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư mở rộng Trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai tại xã Mang Yang, nâng quy mô đàn bò từ 12.000 con lên 30.000 con, diện tích chuồng trại từ 52 ha lên 187 ha, đồng cỏ từ 569 ha lên 1.468 ha.

“Chúng tôi nhận thấy các thủ tục liên quan đến đất đai được chính quyền địa phương tạo điều kiện rất thuận lợi, thời gian giao đất, cho thuê đất chỉ khoảng một tuần. Sự đồng hành của chính quyền giúp doanh nghiệp thêm quyết tâm xây dựng thương hiệu bò sữa Gia Lai, đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất sữa tươi hàng đầu khu vực”, ông Hòa nhấn mạnh.

Trang trại bò sữa chất lượng cao NutiMilk tại xã Mang Yang được mở rộng quy mô đầu tư. Ảnh: ĐVCC

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi phương thức phục vụ. Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, giải quyết thủ tục phi địa giới, ứng dụng phần mềm theo dõi tiến độ dự án... giúp DN giảm thời gian đi lại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và nâng cao tính công khai, minh bạch.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.720 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết, đạt 55,2%, vượt so với yêu cầu 30% của Chính phủ.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo mô hình phi địa giới, cho phép DN và người dân nộp hồ sơ ở bất cứ đâu trong phạm vi tỉnh; toàn bộ thủ tục liên quan đến DN đều được cung cấp trực tuyến toàn trình hoặc một phần.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Đình Bằng - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, cải cách hành chính chỉ tạo hiệu quả bền vững khi đi cùng tính ổn định, thống nhất trong thực thi và sự đồng hành của cơ quan quản lý khi DN phát sinh vướng mắc trong quá trình đầu tư.

Chuyển từ cải cách thủ tục sang đồng hành cùng doanh nghiệp

Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tỉnh đang hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo chất lượng điều hành.

Theo ông Trần Quang Thành - Phó Trưởng Thuế tỉnh, ngành thuế tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế thông qua cổng thông tin điện tử, chuyên mục “Thuế và Cuộc sống”, mạng xã hội, các hội nghị đối thoại và hướng dẫn trực tiếp.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng triển khai nhiều gói hỗ trợ tài chính, miễn phí dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và các giải pháp quản trị dành cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN.

Các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và mở rộng hoạt động kinh doanh. Ảnh: H.D

Một điểm nhấn khác là từ năm 2026, tỉnh đưa vào vận hành Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp (Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai), tạo kênh tương tác trực tuyến để tiếp nhận, theo dõi và xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị phải tiếp nhận và trả lời phản ánh của doanh nghiệp trong thời gian không quá 2 ngày làm việc.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, cho hay, bên cạnh Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh, hiện doanh nghiệp và các nhà đầu tư còn có rất nhiều kênh để phản ánh, kiến nghị, đặc biệt là Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các kênh này bổ trợ lẫn nhau, hình thành cơ chế “tiếp nhận nhanh - xử lý ngay”, giúp các khó khăn của DN phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tiếp nhận và phân công xử lý kịp thời.

Việc kết hợp giữa nền tảng số và cơ chế làm việc trực tiếp không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết mà còn thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền tỉnh trong xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo chất lượng điều hành.

Phát biểu tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức vào đầu tháng 7-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tối ưu thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng cơ chế giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ kế toán và thủ tục để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế của tỉnh theo hướng thông thoáng, minh bạch, ưu tiên các chính sách đột phá cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc tiếp tục tháo gỡ rào cản về thủ tục và thể chế không chỉ giúp giảm chi phí, tăng tốc độ triển khai dự án mà còn tạo thêm không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và phát triển bền vững của tỉnh.