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Trường Sinh Group đấu giá thành công cây Sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi

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NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
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(GLO)- Tại phiên đấu giá thiện nguyện trong khuôn khổ Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra ngày 1-8, Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh đã đấu giá thành công cây sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi với mức 725 triệu đồng.

Cây sâm Ngọc Linh được đưa ra đấu giá là hiện vật nổi bật nhất của lễ hội năm nay, có tuổi đời 35 năm, nặng 1 kg và được Hội đồng chuyên môn của Ban Tổ chức thẩm định, trao giải nhất cuộc thi Sâm Ngọc Linh.

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Ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Trường Sinh Group (thứ 2 từ phải sang) đại diện doanh nghiệp đấu giá thành công cây sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi với mức 725 triệu đồng.

Điểm đặc biệt của phiên đấu giá không chỉ nằm ở giá trị của cây sâm quý hiếm mà còn ở ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác từ thiện. Chính vì vậy, phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và khách tham dự.

Sau nhiều lượt trả giá, Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh là đơn vị đấu giá thành công với mức 725 triệu đồng. Người trực tiếp tham gia đấu giá là ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Trường Sinh Group.

Chia sẻ sau phiên đấu giá, ông Phan Thanh Thiên cho biết: Việc doanh nghiệp quyết định đấu giá đến cùng không chỉ nhằm sở hữu cây sâm Ngọc Linh quý mà còn mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bởi toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình thiện nguyện của Ban tổ chức.

Ông Phan Thanh Thiên hiện là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VCAC) nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là tổ chức trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trường Sinh Group có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dược liệu. Đơn vị có cụm nhà máy chế biến dược liệu công nghệ cao đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng; đồng thời, không ngừng phát triển mô hình liên kết vùng trồng Sâm Ngọc Linh với người dân địa phương.

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Quang cảnh phiên đấu giá.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 (từ ngày 1 đến 3-8 tại Công viên APEC), Trường Sinh Group tham gia 4 gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và thảo dược Việt.

Khách tham quan khi đến đây có thể trực tiếp chiêm ngưỡng cây sâm Ngọc Linh 35 năm tuổi vừa được đơn vị đấu giá thành công.

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