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Lãnh đạo VRG làm việc với Công ty Cao su Chư Sê và Chư Prông

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ĐINH YẾN
VĂN VĨNH
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(GLO)- Sáng 21-7, đoàn công tác do ông Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông.

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Ông Lê Thanh Hưng (đứng)-Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su làm việc với Công ty Cao su Chư Sê và Công ty Cao su Chư Prông. Ảnh: Văn Vĩnh

Tham dự buổi làm việc có ông Đỗ Hữu Phước-Phó Tổng Giám đốc VRG, lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn, lãnh đạo chủ chốt 2 công ty cùng đại diện các đơn vị trong hệ sinh thái của hai doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, tình hình ổn định tổ chức sau sáp nhập, việc giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng, đồng thời đề xuất phương hướng sản xuất kinh doanh và các định hướng đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

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Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Vĩnh

Theo báo cáo, sau sáp nhập, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê có 7 phòng chuyên môn, 14 đội sản xuất, 2 nhà máy chế biến và 1 bệnh viện với tổng số 2.052 lao động; trong đó lao động nữ chiếm 60,3%, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm 57,7%.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông có 7 phòng nghiệp vụ, 17 đội sản xuất, 3 nhà máy chế biến và 1 bệnh viện với 2.906 lao động; lao động nữ chiếm 66,6%, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm trên 59%.

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Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Vĩnh

Về sản xuất, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông được giao kế hoạch khai thác 13.650 tấn mủ cao su, đến nay đã thực hiện đạt 24,8% kế hoạch. Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đến ngày 30-6 đã khai thác 3.332 tấn mủ, đạt 29,6% kế hoạch và dự kiến cả năm hoàn thành 105,9% chỉ tiêu được giao.

Hai đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, xây dựng khu nhà ở tập thể cho người lao động ở xa, đồng thời tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng sau sáp nhập.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động hai công ty đã triển khai hiệu quả công tác sáp nhập, nhanh chóng ổn định tổ chức và đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Tổng Giám đốc VRG nhấn mạnh: Việc sáp nhập là chủ trương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái, phát huy sức mạnh của “ngôi nhà chung” cao su, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

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