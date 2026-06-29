Công ty Cao su Chư Sê trang bị máy tính bảng cho công nhân kỹ thuật giao nhận mủ

(GLO)- Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiều 27-6, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã trang bị 19 máy tính bảng cho đội ngũ công nhân kỹ thuật giao nhận mủ là tổ trưởng các tổ sản xuất.

Theo đó, Tổng Giám đốc Công ty Lê Trung Kiên đã trực tiếp đến các đội sản xuất Ia Tiêm, Ia Glai, Ia H’lốp, Ia Ko và Ia Lâu để trao máy tính bảng cho tổ trưởng tổ sản xuất. Đồng thời, lãnh đạo Công ty phổ biến, quán triệt những yêu cầu trong quá trình sử dụng thiết bị, hướng dẫn cập nhật dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên nền tảng số.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đến các đội sản xuất Ia Tiêm, Ia Glai, Ia H’lốp, Ia Ko và Ia Lâu để trao máy tính bảng cho tổ trưởng tổ sản xuất. Ảnh: V.V

Việc trang bị máy tính bảng là một trong những giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và hướng tới xây dựng môi trường làm việc không giấy tờ tại doanh nghiệp.

Anh Lê Xuân Nghị - công nhân kỹ thuật giao nhận mủ khu vực 2, Đội sản xuất Ia Tiêm - chia sẻ: “Mặc dù còn bỡ ngỡ nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi, nhanh chóng làm chủ thiết bị để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ phương thức ghi chép trên giấy sang thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử”.