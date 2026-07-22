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Hạn hán và xâm nhập mặn khiến khoảng 3.821 ha lúa Hè Thu phải lùi, giãn thời vụ

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTXVN, TLVN)

(GLO)- Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, khoảng 3.821 ha lúa vụ Hè Thu thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên phải lùi, giãn thời vụ do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, diện tích phải điều chỉnh lịch thời vụ tập trung tại Lâm Đồng là 2.246 ha, Khánh Hòa 909 ha, Đà Nẵng 327 ha, Quảng Ngãi 218 ha và Đắk Lắk 121 ha. Riêng tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tình trạng khô hạn đã ảnh hưởng đến khoảng 804 ha lúa, buộc địa phương phải triển khai giải pháp bơm tưới chống hạn.

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Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích lúa bị khô hạn. Ảnh minh họa: TTXVN

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cảnh báo: Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài và không xuất hiện mưa trong thời gian tới, 2.000-3.000 ha cây trồng tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên sẽ bị ảnh hưởng.

Trong số đó, Đà Nẵng có nguy cơ bị ảnh hưởng từ 500-1.000 ha do xâm nhập mặn, Quảng Ngãi khoảng 1.000 ha và Đắk Lắk từ 500-1.000 ha.

Về nguồn nước, tại Duyên hải Nam Trung Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa đạt 45% dung tích thiết kế, giảm 2% so với tuần trước. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ đạt khoảng 42% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa đã cạn nước, không thể phục vụ tưới tiêu sản xuất.

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