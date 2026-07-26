Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, khởi động mô hình nuôi cá lồng bè tại hồ Ia Mơr

(GLO)- Ngày 25-7, tại công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Mơ tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và khởi động mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh tại hồ Ia Mơr.

Hồ Ia Mơr là công trình thủy lợi quan trọng, có nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất, điều hòa nguồn nước, phòng, chống thiên tai và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh chức năng thủy lợi, hồ có diện tích mặt nước và điều kiện sinh thái phù hợp để phát triển thủy sản theo hướng có kiểm soát, gắn với bảo vệ nguồn nước, an toàn công trình và sinh kế của người dân ven hồ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh và thả giống xuống hồ Ia Mơr. Ảnh: Thanh Bình

Tại buổi lễ, mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh tại hồ Ia Mơr chính thức được khởi động. Đây là mô hình đầu tiên được đề xuất tại hồ Ia Mơr, hướng đến khai thác tổng hợp tiềm năng mặt nước hồ chứa gắn với nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Theo giấy phép được cấp, Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai được triển khai nuôi cá lồng bè với quy mô 6 bè, 90 ô nuôi, tổng thể tích 9.000 m³; kết hợp nuôi quảng canh, thả nuôi tự nhiên và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên diện tích khoảng 2.000 ha trong năm đầu tiên.

Ông Phan Văn Duy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Bình

Ông Phan Văn Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai, cho biết: Doanh nghiệp xác định việc khai thác tiềm năng mặt nước gắn với tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái, phát triển mô hình theo hướng nông nghiệp tuần hoàn; tăng cường liên kết để hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, bảo đảm lợi ích cộng đồng, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

5 tấn cá giống gồm cá mè hoa và cá mè trắng đã được thả xuống hồ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Thanh Bình

Dịp này, 5 tấn cá giống gồm cá mè hoa và cá mè trắng đã được thả xuống hồ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái hồ Ia Mơr. Theo kế hoạch, trong 45 ngày tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thả bổ sung để hoàn thành mục tiêu 20 tấn cá giống các loại theo phương án đã được phê duyệt.