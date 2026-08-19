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Gia Lai đặt mục tiêu trồng mới hơn 20.100 ha rừng gỗ lớn

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(GLO)- Đến nay, tỉnh Gia Lai có tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt 10.497,9 ha, vượt chỉ tiêu 10.007 ha do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tại Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 3-1-2024 về kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2030.

Diện tích này chủ yếu do các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hộ dân trong tỉnh thực hiện. Trong đó, Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn và Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài là 2 đơn vị có diện tích lớn nhất, mỗi đơn vị trên 3.000 ha; Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai hơn 3.067 ha; các hộ dân địa phương đóng góp gần 750 ha.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu vừa duy trì diện tích rừng gỗ lớn hiện có, vừa phát triển mới hơn 20.170 ha, bình quân mỗi năm khoảng 4.000 ha.

Đáng chú ý, hơn 15.000 ha trong số này dự kiến do hộ, cá nhân trực tiếp thực hiện, thay vì chỉ trông chờ vào các doanh nghiệp lớn như trước đây.

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Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ có chính sách khuyến khích người dân tham gia trồng rừng cây gỗ lớn. Ảnh minh họa: T.L

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Kế hoạch phát triển rừng trồng cây gỗ lớn kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng giai đoạn 2026-2030, dự kiến trình UBND tỉnh trong quý III/2026.

Song song đó, tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn, dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét trong năm 2026.

Tuy vậy, việc mở rộng diện tích rừng gỗ lớn tại Gia Lai vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Phần lớn hộ dân vẫn quen trồng rừng gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn với mật độ dày để nhanh thu hồi vốn.

Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm. Hạ tầng, đặc biệt là đường lâm nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Trong khi việc tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư dài hạn cũng gặp nhiều trở ngại, nhất là ở các khu vực miền núi.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo hiểm cho rừng trồng gỗ lớn nhằm giảm rủi ro cho người dân và doanh nghiệp; bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng lâm nghiệp, nhất là hệ thống đường vận chuyển tại các vùng nguyên liệu tập trung.

Đồng thời, hỗ trợ chuyển giao, nhân rộng các mô hình trồng rừng gỗ lớn hiệu quả và hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

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