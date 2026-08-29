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Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 28-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động Chiến dịch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Tham dự hội nghị có khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành; UBND xã, phường cùng cán bộ phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị 61 xã, phường thuộc tỉnh.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định của Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong việc quản lý, duy trì mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã tại 61 xã, phường có sản xuất sầu riêng và cà phê trên địa bàn tỉnh.

Các mục tiêu trọng tâm của chiến dịch bao gồm: 100% xã, phường và các đơn vị, tổ chức liên quan được tập huấn, phổ biến quy định mới; rà soát, chuẩn hóa và cập nhật 100% mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, cà phê đã cấp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% nông hộ trồng sầu riêng, cà phê kê khai đầy đủ thông tin dữ liệu vùng trồng phục vụ cấp mã số theo quy định.

Thời gian thực hiện đối với sầu riêng từ ngày 5-9 đến ngày 5-10-2026 và đối với cà phê từ ngày 5-9 đến ngày 5-12-2026.

Bên cạnh việc được phổ biến, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, các đại biểu còn được Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh giải đáp các thắc mắc về những vấn đề liên quan.

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