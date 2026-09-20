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Gia Lai: Mực nước một số hồ thủy lợi đã vượt tràn tự do

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ đầu mùa mưa đến nay, lượng nước về các hồ chứa thủy lợi khu vực Tây Gia Lai khá lớn. Một số hồ, lượng nước tích trữ đã vượt tràn tự do.

Theo đó, 18 hồ chứa thủy lợi hiện đang trong giai đoạn vừa tích nước phục vụ sản xuất, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn hồ và vùng hạ du.

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Dung tích hồ chứa Biển Hồ B đã vượt tràn tự do. Ảnh: N.D

Trong đó, một số hồ như: Biển Hồ B, Tân Sơn (xã Biển Hồ), Hà Ra Nam (xã Hra) lượng nước trong hồ đã vượt tràn tự do; nhiều hồ chứa khác lượng nước tích trữ đạt 74,67% dung tích.

Hiện nay, công ty đang tập trung theo dõi, điều tiết lưu lượng nước về các hồ, đặc biệt, đảm bảo các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo đúng quy định; tổ chức lực lượng thường xuyên túc trực kiểm tra các hồ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

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