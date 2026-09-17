Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh ở phường Hội Phú

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ 1 nữ sinh bị bạn đánh được người dân quay video đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, tối 16-9, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hội Phú phát hiện 1 đoạn video do người dân đăng tải về việc có 1 bé gái nghi là nữ sinh bị 1 bạn nữ khác đánh.

C. đã dùng tay và chân đánh vào người của em T. Ảnh chụp màn hình

Trong video có nhiều bạn nam, nữ khác nhưng không có người ngăn cản. Sau khi một số người dân trong khu vực hô hoán, ngăn cản, cả nhóm đã giải tán.

Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh địa điểm và mời những người có liên quan đến làm việc.

Bước đầu xác định người bị đánh là em C.T.B.T (SN 2013, học sinh lớp 7 của 1 trường THCS trên địa bàn phường Hội Phú) và người đánh là N.N.C (SN 2010, trú tại phường An Phú).

Tại cơ quan Công an, cả 2 thừa nhận có quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 7-2026, T. ghé qua nhà trọ của C. ở lại ngủ qua đêm. Do T. đi mưa bị ướt nên đã mượn quần áo của C. để mặc.

Sau đó, dù C. đã nhiều lần đòi lại bộ quần áo nhưng T. nói rằng để ở nhà bạn và bị bà ngoại bạn đốt. C. yêu cầu T. phải đền bù 500 nghìn đồng nhưng T. nói không có tiền.

Đến khoảng 16 giờ ngày 16-9, hai bên hẹn nhau nói chuyện tại hẻm đường Chu Văn An, cùng đi có một số người bạn. Khi gặp nhau, C. đòi tiền bồi thường bộ quần áo thì T. tiếp tục nói không có nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

C. đã dùng tay đánh nhiều cái, dùng chân đạp 1 cái vào người T. Lúc này một số người dân gần đó đi ra can ngăn nên cả nhóm giải tán.

Hiện Công an phường Hội Phú đã tiến hành răn đe, giáo dục và lập hồ sơ xử lý những người có liên quan theo quy định.