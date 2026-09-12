Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2026, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) tham gia 276 gói thầu và trúng 246 gói, với tổng giá trị các gói thầu trúng, tính cả phần liên danh, khoảng 5.947 tỷ đồng.

Các bị can Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam, Trần Thị Hồng Hạnh (từ trái sang) là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán Công ty Việt Mỹ bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an/TTO

Các gói thầu chủ yếu liên quan đến thiết bị y tế kỹ thuật cao như máy gia tốc xạ trị, hệ thống PET/CT, Cyclotron, Gamma Knife, nguồn phóng xạ và các dịch vụ bảo trì, sửa chữa.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy giai đoạn này, Công ty Việt Mỹ có khối lượng trúng thầu rất lớn, chủ yếu tập trung các bệnh viện chuyên sâu hàng đầu ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trên thực tế, "dấu chân" doanh nghiệp còn có mặt tại khắp các bệnh viện ở miền Trung - Tây Nguyên liên quan đến hệ thống xạ trị, dịch vụ bảo trì thiết bị y tế…

Riêng tại Gia Lai, năm 2023, đơn vị này trúng gói thầu số 1: mua sắm hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (nay là Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư, với giá trúng thầu 77,7 tỷ đồng, thấp hơn 300 triệu đồng so với giá gói thầu.

Năm 2023, Công ty Việt Mỹ đã trúng gói thầu mua sắm hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (nay là Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhã Uyên

Tiếp đó năm 2024, công ty này trúng gói cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với giá trúng thầu 83 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu đưa ra là 122 tỷ đồng.

Không chỉ tại Gia Lai, Công ty Việt Mỹ còn tham gia nhiều gói thầu có giá trị lớn tại các bệnh viện ở miền Trung và Tây Nguyên. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, doanh nghiệp này trực tiếp hoặc liên danh tham gia 4 gói thầu trong giai đoạn 2018-2025, với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng.

Tại Khánh Hòa, vào tháng 6-2021, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu hệ thống xạ trị với gia tốc tuyến tính do Sở Y tế Khánh Hòa làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 105,99 tỷ đồng, thấp hơn giá mời thầu gần 1 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, công ty này cũng trúng gói thầu mua sắm thiết bị trị giá 144,5 tỷ đồng vào tháng 4-2025, thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt…

Tháng 7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan để điều tra về các hành vi “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Bùi Chân Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ bị xác định có liên quan đến việc điều hành hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu mua bán qua nhiều khâu, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.