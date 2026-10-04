Gia Lai: Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng bằng kịch bản vay tiền đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu Cúc (SN 1978, trú thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cúc dù biết bản thân đã mất khả năng trả nợ nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, cam kết sẽ hoàn trả trong thời gian ngắn. Bằng kịch bản này, Cúc tạo được niềm tin cho nhiều người từ đó nhiều lần vay của họ số tiền lớn.

Đối tượng Trương Thị Thu Cúc tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Lợi dụng lòng tin của bà Trần Thị T. (trú thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân) và ông Trần Phương K. (trú thôn An Thường, xã Vạn Đức), trong các tháng 4 và 5-2026, bà Cúc đã vay của bà T. số tiền 5,1 tỷ đồng và vay ông K. số tiền 2,2 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền Cúc vay hai người này là 7,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Cúc đã chiếm đoạt để trả nợ cá nhân. Hai nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo Cúc.

Cơ quan Công an xác định Cúc đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin, huy động tiền của người khác rồi chiếm đoạt, hành vi này có dấu hiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi cho vay, cần xác minh rõ mục đích vay, khả năng tài chính và tình trạng nghĩa vụ trả nợ của người vay.

Mọi người không nên vì quen biết, tin tưởng hoặc những lời hứa hẹn trả tiền trong thời gian ngắn, lãi suất cao mà chủ quan giao tài sản. Người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu nghi vấn.