Truy tìm kẻ nghi lừa đảo 2 tỷ đồng tiền buôn gỗ

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia) đã nhận được trình báo của bà Đ.T.H. về việc bị Vinh lừa đảo 2 tỷ đồng.

Theo bà H, năm 2024, Vinh từ phía Bắc vào Gia Lai để thu mua gỗ. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Vinh làm quen với bà H. Đối tượng đưa ra các thông tin rằng mình thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia để thu mua gỗ để bà H. tin tưởng.

Trên cơ sở đó, Vinh nói với bà H. rằng có một lô gỗ lớn có khả năng lợi nhuận cao nhưng không đủ tiền mua nên rủ bà H. góp vốn đầu tư chung. Tin tưởng, bà H. đã chuyển cho Vinh số tiền 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, H. cắt liên lạc khiến bà H. không thể liên hệ được nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Phòng Cảnh sát hình sự cũng xác định đối tượng hiện không có mặt ở nơi cư trú, không rõ làm gì, ở đâu.

Dựa trên những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thông báo đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm Vinh. Theo đó, khi tìm thấy đối tượng liên hệ với đơn vị tại số: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp Điều tra viên Lâm Sanh Đức qua số điện thoại 0976.959.589.