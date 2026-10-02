Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định nguồn cung hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 và đề nghị cá nhân, doanh nghiệp từng buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng để điều tra các sai phạm liên quan vụ án của Võ Thị Ngọc Ngân.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa (áo trắng), Lê Hữu Hoàng (giữa), Đặng Thiên Hương (áo đen) tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Quá trình truy xét nguồn hàng, cơ quan điều tra xác định Đặng Thiên Hương, Chủ Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla, là nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 8-2023 đến tháng 7-2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài cung cấp hàng cho Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán thực phẩm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối các sản phẩm giảm cân có chứa chất cấm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân và Đặng Thiên Hương. Do đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến Cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Sibutramine là chất đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein có nguy cơ gây ung thư. Công an TP Hồ Chí Minh đồng thời khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm hoặc gói viên “tặng kèm” không có nhãn mác, chưa được công bố theo quy định.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục nhằm làm rõ những cá nhân, tổ chức liên quan và các hành vi vi phạm trong vụ án.