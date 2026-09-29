Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Chư Păh bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Qua rà soát các đối tượng khả nghi, Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an xã Chư Păh phát hiện đối tượng đang trong diện quản lý là Hồ Văn Trung Nghĩa (SN 2003, trú tại thôn Hòa Phú 1, xã Chư Păh) có biểu hiện hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy.

doi-tuong-nghia-bi-bat-khi-tang-tru-3-goi-ma-tuy-da-anh-quang-dung.jpg
Đối tượng Nghĩa bị bắt khi tàng trữ 3 gói ma túy đá. Ảnh: Quang Dũng

Khoảng 12 giờ ngày 24-9, các trinh sát của Tổ phòng, chống tội phạm (Công an xã Chư Păh) đã bất ngờ kiểm tra khi đối tượng đang ở khu vực thôn Hòa Phú 1 và bắt quả tang Nghĩa đang cất giấu 3 gói nilon nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận đã mua 4 gói ma túy đá của 1 đối tượng chưa xác định danh tính vào tối 23-9. Nghĩa đã sử dụng 1 gói còn 3 gói cất giấu để tìm chỗ sử dụng tiếp thì bị Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 26-8, Công an xã Chư Păh đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện, xét nghiệm ma túy đối với Phạm Mai Sương (SN 1994, trú tại thôn Hòa Phú 2, xã Chư Păh). Kết quả cho thấy Sương dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, Sương khai nhận trước đó đã cùng Nguyễn Văn Phương (SN 1996, trú tại thôn Hòa Phú 2) góp tiền mua ma túy về sử dụng.

bat-giu-3-doi-tuong-tang-tru-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy.jpg
Đối tượng Phương (thứ 2 từ trái sang) và Phương đã bị khởi tố. Ảnh: Quang Dũng

Sương đi xe máy theo quốc lộ 14 đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi mua ma túy của 1 đối tượng chưa xác định danh tính. Sau đó, Sương và Phương đã mang ma túy ra bãi đất trống ở sau nhà Sương để sử dụng.

Biết tin Sương bị phát hiện, đối tượng Phương đã đến Công an xã Chư Păh đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Sương và Phương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Tin tức

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Tin tức

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Tin tức

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Tin tức

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

null