Công an xã Chư Păh bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Qua rà soát các đối tượng khả nghi, Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an xã Chư Păh phát hiện đối tượng đang trong diện quản lý là Hồ Văn Trung Nghĩa (SN 2003, trú tại thôn Hòa Phú 1, xã Chư Păh) có biểu hiện hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy.

Đối tượng Nghĩa bị bắt khi tàng trữ 3 gói ma túy đá. Ảnh: Quang Dũng

Khoảng 12 giờ ngày 24-9, các trinh sát của Tổ phòng, chống tội phạm (Công an xã Chư Păh) đã bất ngờ kiểm tra khi đối tượng đang ở khu vực thôn Hòa Phú 1 và bắt quả tang Nghĩa đang cất giấu 3 gói nilon nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận đã mua 4 gói ma túy đá của 1 đối tượng chưa xác định danh tính vào tối 23-9. Nghĩa đã sử dụng 1 gói còn 3 gói cất giấu để tìm chỗ sử dụng tiếp thì bị Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 26-8, Công an xã Chư Păh đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện, xét nghiệm ma túy đối với Phạm Mai Sương (SN 1994, trú tại thôn Hòa Phú 2, xã Chư Păh). Kết quả cho thấy Sương dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, Sương khai nhận trước đó đã cùng Nguyễn Văn Phương (SN 1996, trú tại thôn Hòa Phú 2) góp tiền mua ma túy về sử dụng.

Đối tượng Phương (thứ 2 từ trái sang) và Phương đã bị khởi tố. Ảnh: Quang Dũng

Sương đi xe máy theo quốc lộ 14 đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi mua ma túy của 1 đối tượng chưa xác định danh tính. Sau đó, Sương và Phương đã mang ma túy ra bãi đất trống ở sau nhà Sương để sử dụng.

Biết tin Sương bị phát hiện, đối tượng Phương đã đến Công an xã Chư Păh đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Sương và Phương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.