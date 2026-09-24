Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Làm rõ vụ trộm cắp và hủy hoại tài sản ở xã Cát Tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUÝ HIỀN, THU HUYỀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-9, Công an xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết đã làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp và hủy hoại tài sản tại Dự án Khu giáo dục Kỹ năng sống OBV ở xã Cát Tiến.

Thủ phạm là nhóm 5 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 tại xã Cát Tiến. Nhóm đối tượng đột nhập, hủy hoại tài sản và cắt trộm dây điện với thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng.

glo-cat-day-dien-1.jpg
Công an xã Cát Tiến làm việc với phụ huynh và đối tượng vi phạm. Ảnh Quý Hiền

Theo phản ánh của nhân viên Khu giáo dục Kỹ năng sống OBV, thời gian qua nơi đây liên tục bị kẻ gian đột nhập cắt hệ thống dây điện âm tường rồi châm lửa đốt ngay trong căn nhà mẫu số 4 để lấy lõi đồng mang đi tiêu thụ, gây hư hỏng nặng hạ tầng công trình. Lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ, nhóm thiếu niên đã thực hiện hành vi trót lọt. Sau khi đốt lấy được 11,1 kg dây đồng, các em đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, CA xã Cát Tiến làm rõ thủ phạm là nhóm 5 học sinh cấp 1, cấp 2 ở địa phương. Đằng sau sự bồng bột của trẻ nhỏ là khoảng trống lớn trong sự giám sát của người lớn. Bà T.T.T (SN 1980)-mẹ em Đ.S.S (SN 2012)-bàng hoàng: "Nghe con gây ra vụ việc thiệt hại số tiền quá lớn tôi thấy hết hồn. Hằng ngày tôi đi làm từ sáng đến tối, không có thời gian cho con, giờ không biết làm sao". Cùng tâm trạng, bà T.T.M (SN 1990)-mẹ em T.V.H (SN 2016)-chia sẻ: "Cứ thấy nó đi về đúng giờ nên đâu ngờ nó tranh thủ lúc mẹ vắng nhà để tụ tập như vậy. Hằng ngày đi làm, tôi cũng không theo sát con được".

glo-cat-day-dien-2.jpg
- Công an xã Cát Tiến làm việc tại hiện trường. Ảnh: Thu Huyền

Trung tá Nguyễn Duy Dương-Phó Trưởng Công an xã Cát Tiến-cho biết nhóm đối tượng đã 4 lần đột nhập vào 4 căn nhà mẫu để trộm cắp, phá hoại. Hầu hết các em đều sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, cha mất hoặc bố mẹ ly hôn. Do vụ việc nghiêm trọng, lực lượng Công an đang xem xét xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp cùng gia đình và nhà trường để theo dõi, giáo dục các em.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Tin tức

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Tin tức

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null