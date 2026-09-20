Giảm án cho thanh niên giao cấu với người yêu 14 tuổi dẫn đến mang thai

(GLO)- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã kháng nghị thành công vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” để giảm án cho thanh niên giao cấu với người yêu dẫn đến mang thai, phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án: Năm 2024, Rơ Châm Tiên (SN 2006, trú tại làng Dút 2, xã Ia Hrung) có quan hệ tình cảm nam nữ với cháu P.H. (SN 2010, trú tại làng Blang 2, xã Ia Hrung).

Bị cáo T. đã được giảm án bằng với thời hạn tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Trong thời gian yêu nhau, Tiên và cháu H. đã nhiều lần quan hệ tình dục tự nguyện vào tháng 7 và tháng 8-2024 tại nhà của Tiên. Đến tháng 9-2024, cháu H. phát hiện có thai và ngày 30-4-2025 đã sinh 1 bé gái.

Trong quá trình đi khám thai tại Trung tâm Y tế Pleiku, đơn vị phát hiện cháu H. dưới 16 tuổi nên đã trao đổi thông tin với Cơ quan Công an theo quy chế phối hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Tiên là cha của bé gái nên khởi tố, tạm giam đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tháng 7-2026, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai đã tuyên phạt Tiên mức án 18 tháng tù với tội danh trên.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận thấy khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ nhân thân, hoàn cảnh gia đình, các tình tiết giảm nhẹ và khả năng tự cải tạo của bị cáo.

Tiên có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cháu H. và Tiên đã sống chung từ khi H. có thai đến trước khi bị bắt tạm giam. Cả hai xuất phát từ quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng và cùng nuôi dưỡng con chung, cuộc sống gia đình ổn định.

Đồng thời bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt, xác nhận quan hệ giữa hai bên là tự nguyện, do hạn chế về nhận thức pháp luật dẫn đến vi phạm; đồng thời xác nhận bị cáo là lao động chính.

Gia đình bị hại thuộc diện hộ nghèo, cha đã mất, mẹ bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Các nội dung này được chính quyền địa phương xác nhận.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm xử buộc Tiên phải chấp hành hình phạt 18 tháng tù sẽ khiến gia đình bị cáo và bị hại gặp khó khăn đặc biệt, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội, không phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự và gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành kháng nghị phúc thẩm, đề nghị xem xét lại phần hình phạt đối với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên tiếp tục phân tích, đánh giá các căn cứ quyết định hình phạt và bảo vệ quan điểm kháng nghị.

Qua đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Tiên mức án 11 tháng tù, bằng thời hạn bị cáo đã bị tạm giam.