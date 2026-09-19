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Đối tượng trốn trại sa lưới sau 30 năm thay tên đổi họ để 'ẩn mình'

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Trần Hoàng Minh từng bị tuyên án 10 năm tù, nhưng đã trốn trại giam, sau 30 năm lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, thay đổi tên họ, đối tượng bị Công an Vĩnh Long bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp.

Ngày 19-9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Hoàng Minh (SN 1958, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau 30 năm lẩn trốn.

Đối tượng Trần Hoàng Minh.
Đối tượng Trần Hoàng Minh.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1987, Trần Hoàng Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án 10 năm tù về 3 tội liên quan tới trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong quá trình chấp hành án tù, năm 1990, Minh bỏ trốn và bị truy nã. Đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi tên họ nhằm che giấu danh tính.

Trong thời gian lẩn trốn, Minh tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản.

Năm 1995, Minh bị Công an Vĩnh Long bắt giữ, tạm giam. Tuy nhiên, năm 1996, Minh tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam và từ đó biệt tích.

Theo Cảnh Kỳ (TPO)

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