Biển số xe bị mờ, chủ phương tiện có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số không rõ chữ, số thuộc nhóm vi phạm quy định về biển số xe.
Cụ thể, đối với ô tô, điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số, gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách; trong đó có trường hợp gắn biển số không rõ chữ, số. Quy định này cũng áp dụng với các hành vi như sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số; biển số bị bẻ cong, che lấp hoặc làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước.
Ngoài phạt tiền, người điều khiển ô tô vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Đối với xe máy, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách hoặc biển số không rõ chữ, số. Người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Để tránh vi phạm, chủ phương tiện nên chủ động làm thủ tục cấp đổi khi biển số bị hỏng, mờ, gãy hoặc không còn bảo đảm khả năng nhận diện.
Theo quy định về đăng ký, quản lý phương tiện, trường hợp biển số bị hỏng, mờ, gãy thuộc diện được cấp đổi biển số.
Do đó, nếu biển số đã xuống cấp, chữ hoặc số bị bong tróc, bạc màu hoặc mờ đến mức khó nhận diện, chủ xe không nên tự sơn, dán hoặc sử dụng vật liệu khác để làm lại chữ, số trên biển. Thay vào đó, cần thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.
Quy trình đổi biển số xe bị mờ, hỏng
Theo hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, biển số bị mờ, hỏng, gãy thuộc trường hợp được thực hiện thủ tục cấp đổi. Quy định hiện hành được thực hiện theo Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an.
Bước 1: Kê khai hồ sơ
Chủ xe kê khai Giấy khai đăng ký xe theo mẫu ĐKX10. Việc kê khai có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ cấp đổi biển số gồm những giấy tờ theo quy định, trong đó có:
- Giấy khai đăng ký xe;
- Giấy tờ của chủ xe;
- Biển số xe bị mờ, hỏng cần đổi;
- Các giấy tờ khác nếu thuộc trường hợp phải bổ sung theo quy định.
Cổng Dịch vụ công Bộ Công an xác định trường hợp biển số xe bị mờ, hỏng thuộc diện cấp đổi.
Bước 3: Nộp hồ sơ và lệ phí
Chủ xe nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền và thực hiện nghĩa vụ lệ phí theo quy định. Một số thủ tục có thể được kê khai trực tuyến trước khi hoàn tất các bước theo yêu cầu của cơ quan đăng ký.
Bước 4: Nhận biển số mới
Sau khi hồ sơ hợp lệ và hoàn thành nghĩa vụ lệ phí, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp đổi biển số.
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thời hạn cấp đổi biển số xe không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.