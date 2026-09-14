Biển số xe bị mờ, chủ phương tiện có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

(GLO)- Biển số xe bị mờ khiến chữ hoặc số không còn rõ ràng có thể khiến chủ phương tiện bị xử phạt nếu vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Pháp luật hiện hành đồng thời quy định thủ tục cấp đổi đối với trường hợp biển số bị hỏng, mờ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số không rõ chữ, số thuộc nhóm vi phạm quy định về biển số xe.

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Cụ thể, đối với ô tô, điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số, gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách; trong đó có trường hợp gắn biển số không rõ chữ, số. Quy định này cũng áp dụng với các hành vi như sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số; biển số bị bẻ cong, che lấp hoặc làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước.

Ngoài phạt tiền, người điều khiển ô tô vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách hoặc biển số không rõ chữ, số. Người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Để tránh vi phạm, chủ phương tiện nên chủ động làm thủ tục cấp đổi khi biển số bị hỏng, mờ, gãy hoặc không còn bảo đảm khả năng nhận diện.

Theo quy định về đăng ký, quản lý phương tiện, trường hợp biển số bị hỏng, mờ, gãy thuộc diện được cấp đổi biển số.

Do đó, nếu biển số đã xuống cấp, chữ hoặc số bị bong tróc, bạc màu hoặc mờ đến mức khó nhận diện, chủ xe không nên tự sơn, dán hoặc sử dụng vật liệu khác để làm lại chữ, số trên biển. Thay vào đó, cần thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.