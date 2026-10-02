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Tạm giữ 5 đối tượng tụ tập đánh bạc tại xã Chư Prông

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì tố thắng thua bằng tiền tại xã Chư Prông.

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Chư Prông phát hiện một nhóm người tụ tập đánh bạc ở nhà của Bùi Quang Minh (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Prông).

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Lực lượng Công an đã thu giữ gần 11 triệu đồng trên chiếu bạc. Ảnh: Quang Hưng

Ngày 29-9, các trinh sát của Công an xã Chư Prông đã ập vào nhà Minh và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài xì tố.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1971), Nguyễn Văn Thanh (SN 1953), Nguyễn Quốc Đạt (SN 1996) và Hồ Thị Thẩm (SN 1972, cùng trú tại xã Chư Prông).

Trên chiếu bạc, lực lượng Công an đã thu giữ tại vị trí ngồi của các đối tượng có 9,1 triệu đồng cùng 1,7 triệu đồng tiền “tố” và 150 nghìn đồng tiền “xâu”. Tổng số tiền gần 11 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an xã Chư Prông đã thu giữ 1 bộ bài, 3 điện thoại di động, 2 xe máy, 1 đĩa sứ và các tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Riêng đối tượng Minh, trước thời điểm Công an ập vào bắt giữ, cũng đã góp tiền chơi cùng với Thắng nên có dấu hiệu đồng phạm đánh bạc.

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