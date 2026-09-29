Xử phạt nữ tài xế điều khiển ô tô ngược chiều trên quốc lộ 1D

(GLO)- Sáng 29-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một phụ nữ điều khiển ô tô ngược chiều trên quốc lộ 1D, đoạn qua địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc ô tô mang biển kiểm soát 77A-200.xx đi ngược chiều trên quốc lộ 1D, tức đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam).

Nữ tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều bị lập biên bản vào sáng 29-9. Ảnh: Đức Anh

Sự việc này gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện trên đường, nhất là đoạn đường này có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 tiến hành xác minh, làm rõ người vi phạm là bà Nguyễn Trần D.T. (SN 1992, trú phường Quy Nhơn Đông).

Qua làm việc, bà T. thừa nhận đã thực hiện hành vi trên vào lúc 16 giờ 28 phút ngày 20-9.

Hình ảnh vi phạm do người dân ghi lại. Ảnh nguồn mạng xã hội

Với lỗi đi ngược chiều trên đoạn đường có biển cấm đi ngược chiều, bà T. sẽ bị xử phạt mức từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng CSGT nhắc nhở, yêu cầu nữ tài xế từ nay không tái diễn hành vi trên.