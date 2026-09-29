Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ lại đoạn video về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào ngày 20-2 thu hút sự quan tâm và tranh luận của nhiều người.

Người đi bộ tự ý vào cao tốc tạo ra tình huống mà tài xế chỉ có vài giây để xử lý. Ảnh: VTC News

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ khoảng 109 km/h thì bất ngờ xuất hiện 1 người phụ nữ nhặt ve chai băng ngang đường.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế lập tức giảm tốc nhưng không kịp tránh. Chỉ khoảng 4 giây sau, vụ va chạm đã xảy ra khiến người phụ nữ tử vong sau cú đâm trực diện.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều ý kiến lên án hiện tượng người dân đi bộ vào cao tốc, đặc biệt là băng ngang đường là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông khác. Hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người phục vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc. Như vậy, việc tự ý đi bộ hoặc băng ngang cao tốc là hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh), người đi bộ vào cao tốc có thể bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng theo điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trường hợp hành vi này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và hậu quả thuộc trường hợp luật định, trách nhiệm của người đi bộ còn có thể được xem xét ở mức độ khác.

Một vấn đề được đặt ra trong các vụ người đi bộ bị ô tô tông trên cao tốc là trách nhiệm của tài xế. Luật sư Hoàng Hà cho rằng, không thể yêu cầu tài xế trên cao tốc luôn phải dự liệu việc có người bất ngờ băng qua đường, bởi pháp luật nghiêm cấm người đi bộ đi trên cao tốc.

Tuy nhiên, tài xế vẫn phải quan sát, điều chỉnh tốc độ phù hợp và giảm tốc hoặc dừng xe khi phát hiện tình huống nguy hiểm có thể nhận biết.

Để xác định tài xế có lỗi hay không, cơ quan chức năng phải làm rõ tốc độ thực tế của xe, làn đường, khoảng cách, tầm nhìn, điều kiện ánh sáng, thời tiết, thời điểm tài xế phát hiện người đi bộ và khả năng phanh hoặc đánh lái để tránh tai nạn.