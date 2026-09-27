Gia Lai: Thanh niên bị xử lý nhiều lỗi vi phạm giao thông từ clip tự đăng mạng xã hội

(GLO)- Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) vừa làm việc, lập biên bản xử lý trường hợp thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm trên tỉnh lộ 639 (đoạn qua xã Cát Tiến), quay clip đăng mạng xã hội.

Trước đó, ngày 21-9, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên (1 nam, 1 nữ) điều khiển mô tô biển số 77A-778.xx không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu.

Theo nội dung đăng tải, hành vi này diễn ra trên đoạn đèo dốc tuyến tỉnh lộ 639 qua địa bàn xã Cát Tiến, gây nguy hiểm giao thông.

Nguyễn Văn H. bị lập biên bản về hàng loạt lỗi vi phạm. Ảnh: Đức Anh

Qua kiểm tra xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 xác định đối tượng điều khiển phương tiện trong clip là Nguyễn Văn H. (SN 2001, trú thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây).

Ngày 24-9, làm việc tại cơ quan Công an, H. thừa nhận thực hiện hành vi trong thời gian tháng 9-2026. Thời điểm đó, thanh niên này điều khiển mô tô biển số 77AA-778.xx trên tỉnh lộ 639 đi qua thôn Trung Lương (xã Cát Tiến). Clip do người bạn đi cùng quay lại, sau đó H. tự đăng lên tài khoản mạng xã hội để giải trí.

H. bị lập biên bản vi phạm về các lỗi điều khiển phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Chiếc xe máy liên quan vi phạm bị tạm giữ để xử lý theo quy định. Ảnh: Đức Anh

Đơn vị cũng lập biên bản vi phạm đối với người ngồi sau vì không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt đối với 2 thanh niên này là 4,5 triệu đồng, áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Qua làm việc, lực lượng CSGT xác định xe máy liên quan vi phạm không có giấy chứng nhận đăng ký xe, được mua lại của một đối tượng không rõ thông tin vào khoảng tháng 12-2025. Qua tra cứu, biển số xe trên không có thông tin trên hệ thống đăng ký xe. Đội CSGT đường bộ số 4 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.