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Gia Lai: Tạm giữ 4 xe máy dàn hàng ngang không đội mũ bảo hiểm

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ 4 xe máy có hành vi dàn hàng ngang không đội mũ bảo hiểm được người dân phản ánh.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được video phản ánh của người dân về việc có 1 nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Thống Nhất). Đáng nói nhóm này đều không đội mũ bảo hiểm.

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Các thanh thiếu niên vô tư điều khiển xe máy dàn hàng ngang không đội mũ bảo hiểm trên đường. Ảnh chụp màn hình

Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Công an phường Thống Nhất xác minh và triệu tập 4 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15-18 điều khiển phương tiện đến làm việc.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập 8 biên bản vi phạm hành chính về các lỗi không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện ... với tổng mức phạt 44,5 triệu đồng.

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Lực lượng CSGT đã tạm giữ 4 phương tiện trong vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng CSGT cũng đã tạm giữ 4 xe máy trên. Trong số này có 2 trường hợp là học sinh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã thông báo về cho nhà trường tiếp tục theo dõi và giáo dục.

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