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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tình hình ngập cục bộ tại phường Thống Nhất

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 5-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra tình hình ngập cục bộ tại khu vực đường Lý Thái Tổ và hẻm 433 Lý Thái Tổ (phường Thống Nhất).

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải có giải pháp xử lý dứt điểm, không để tái diễn tình trạng ngập. Ảnh: P.D

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 3-9, lượng nước từ nhiều khu vực cao dồn về gây ngập cục bộ tại tuyến hẻm 433 Lý Thái Tổ. Thời điểm ngập sâu nhất, mực nước dâng hơn 1 m, tràn vào nhà dân, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đánh giá sơ bộ của địa phương, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng ngập cục bộ là khả năng tiêu thoát nước hạn chế của hệ thống mương, cống dọc tuyến đường chính Lý Thái Tổ (đoạn tiếp giáp và đấu nối với hẻm 433). Lòng mương hiện hữu hẹp, khả năng thu và thoát nước không đáp ứng kịp thời khi lượng mưa tăng đột biến, dẫn đến nước dội ngược, tràn lên mặt đường và chảy vào khu dân cư.

Ngay khi xảy ra ngập, phường Thống Nhất huy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường, hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn; đồng thời di dời tài sản đến nơi an toàn.

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Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Phạm Thế Tâm (đứng thứ 4 từ phải sang) báo cáo tình hình ngập tại hẻm 433 Lý Thái Tổ. Ảnh: P.D

Qua kiểm tra thực tế và trao đổi với các hộ dân bị ảnh hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai giải pháp xử lý. Trước mắt, chủ động phân chia, điều tiết nguồn nước từ đầu nguồn, hạn chế tình trạng nước tập trung, dồn ứ về một điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải có giải pháp căn cơ, xử lý dứt điểm nguyên nhân gây ngập, không để tình trạng tái diễn. Trường hợp để xảy ra ngập trở lại, địa phương và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị người dân chủ động phối hợp với chính quyền, phản ánh đầy đủ tình hình thực tế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống.

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