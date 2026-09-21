Sư đoàn 2 bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân

Ngôi nhà được xây dựng tại tổ 13, phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Công trình có diện tích 80 m², tổng kinh phí khoảng 660 triệu đồng, trong đó, Sư đoàn 2 hỗ trợ 80 triệu đồng và ngày công lao động.

Lãnh đạo Sư đoàn 2 tặng quà cho gia đình Trung úy Vương Thanh Cương. Ảnh: ĐVCC

Sau thời gian thi công, ngôi nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp gia đình Trung úy QNCN Vương Thanh Cương có nơi ở ổn định.

Sư đoàn 2 bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Trung úy QNCN Vương Thanh Cương. Ảnh: ĐVCC



Phát biểu tại lễ khánh thành, Trung úy QNCN Vương Thanh Cương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.