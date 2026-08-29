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Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực binh sát thực tế chiến đấu

Từ ngày 17 đến 21-8, Quân đoàn 34 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa cho Sư đoàn 31, có 1 tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 866 thực binh bắn đạn hơi và bắn đạn thật năm 2026. Nội dung này nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và chất lượng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

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Trong quá trình diễn tập, chỉ huy Sư đoàn 31 luôn bám sát thao trường, kịp thời chỉ đạo, điều hành các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Điểm nhấn của diễn tập là nội dung thực binh với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh chiến đấu tiến công địch ở địa hình rừng núi”. Trên địa hình phức tạp, lực lượng thực binh thuộc Trung đoàn 866 cơ động, triển khai đội hình, hiệp đồng chiến đấu và bắn đạn thật theo kế hoạch.

Công tác chuẩn bị thao trường, xác định mục tiêu, tổ chức chỉ huy và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quân y được triển khai chặt chẽ. Trong quá trình thực hành, cán bộ chỉ huy bám sát diễn biến tình huống, điều hành linh hoạt; bộ đội chấp hành nghiêm mệnh lệnh, làm chủ vũ khí trang bị, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hoàn thành nội dung bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

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Khung diễn tập Lữ đoàn 572 trao đổi, xử trí tình huống trên bản đồ trong diễn tập chỉ huy - cơ quan. Ảnh: H.P

Trao đổi về nội dung thực binh bắn đạn thật, Thượng tá Tống Hồng Quân - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 866 - cho biết: “Thực binh bắn đạn thật đặt ra yêu cầu rất cao đối với từng cán bộ, chiến sĩ, từ nắm chắc nhiệm vụ đến giữ vững tâm lý trong quá trình thực hành. Qua đó, bộ đội được rèn luyện bản lĩnh, sự bình tĩnh và khả năng thích ứng với điều kiện sát thực tế chiến đấu”.

Kết quả thực binh là cơ sở để Sư đoàn 31 đánh giá khả năng vận hành hệ thống chỉ huy từ sư đoàn đến trung đoàn, tiểu đoàn trong điều kiện sát thực tế chiến đấu.

Đại tá Tống Trần Ninh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 31 - khẳng định: “Qua diễn tập, Sư đoàn kiểm nghiệm rõ hơn năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là khả năng xử trí tình huống trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp”.

Theo dõi và chỉ đạo diễn tập, thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 - đánh giá: Việc tổ chức thực binh bắn đạn thật của Sư đoàn 31 đúng ý định, chặt chẽ, an toàn, phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc và chất lượng huấn luyện của đơn vị.

“Kết quả diễn tập cho thấy sự tiến bộ về trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn 31. Đây sẽ là cơ sở để Quân đoàn 34 tiếp tục chỉ đạo nâng cao độ khó, tính tổng hợp và sát thực tế chiến đấu trong huấn luyện thời gian tới” - Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh.

Rèn năng lực tham mưu, xử trí tình huống

Từ ngày 17 đến 19-8, Lữ đoàn 572 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2026. Cuộc diễn tập tập trung rèn luyện khả năng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành nhiệm vụ; đồng thời kiểm tra năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành và phối hợp của các cơ quan trong những tình huống sát yêu cầu thực tế.

Trong quá trình diễn tập, chỉ huy và cơ quan Lữ đoàn thực hành các nội dung theo đúng cương vị, chức trách; từ tiếp nhận tình huống, nghiên cứu, đánh giá đến đề xuất phương án và tổ chức thực hiện.

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Tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31) thực binh bắn đạn thật. Ảnh: H.P

Theo Trung tá Phạm Đức Khải - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 572, qua diễn tập, cán bộ cơ quan được rèn luyện phương pháp nắm tình hình, xử lý thông tin và tham mưu cho chỉ huy. “Trong điều kiện thời gian xử trí ngắn, tình hình liên tục thay đổi, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động nắm chắc diễn biến, xác định đúng nội dung công việc, tham mưu trúng, kịp thời để chỉ huy quyết định phương án xử trí phù hợp” - Trung tá Phạm Đức Khải cho biết.

Sau 3 ngày diễn tập, các nội dung, chương trình được Lữ đoàn 572 hoàn thành theo kế hoạch. Qua thực hành, khả năng phối hợp giữa chỉ huy với cơ quan và các bộ phận tiếp tục được củng cố; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Đây cũng là dịp để Lữ đoàn điều chỉnh, bổ sung phương án chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch bảo đảm.

Nhận xét về kết quả diễn tập, đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 - đánh giá: “Kết quả diễn tập cho thấy Lữ đoàn 572 đã chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức chặt chẽ và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu. Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chỉ huy - cơ quan, tăng tính tổng hợp, sát thực tế và chú trọng xử trí tình huống phức tạp”.

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