Thông qua quy hoạch xây dựng doanh trại Bệnh viện Quân y 13

Cùng tham dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5, Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu cùng đại diện các cơ quan chức năng liên quan.

Trung tướng Lê Ngọc Hải cùng đoàn công tác Quân khu 5 khảo sát doanh trại Bệnh viện Quân y 13. Ảnh: Văn Viễn

Tại hội nghị, các đại biểu nghe cơ quan chức năng báo cáo phương án quy hoạch tổng thể doanh trại Bệnh viện Quân y 13; trong đó tập trung vào việc bố trí các khu chức năng, hạng mục công trình và những nội dung liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Cơ quan chức năng của Quân khu 5 báo cáo quy hoạch doanh trại Bệnh viện Quân y 13. Ảnh: Văn Viễn

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp khảo sát thực tế doanh trại, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện phương án quy hoạch theo hướng đồng bộ, khoa học, chính quy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và định hướng phát triển lâu dài.

Tư lệnh Quân khu 5 lưu ý: Việc bố trí các khu chức năng, hạng mục công trình phải hợp lý, thuận tiện cho công tác khám, điều trị, huấn luyện, sinh hoạt cũng như thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu hoàn thiện quy hoạch Bệnh viện Quân y 13 theo hướng đồng bộ, khoa học, chính quy. Ảnh: Văn Viễn

Quá trình hoàn thiện quy hoạch phải bám sát nhu cầu thực tế, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, đồng thời quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Các cơ quan chức năng cần tính toán thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Quân y 13 để rà soát từng hạng mục, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch tổng thể và nhu cầu sử dụng thực tế.