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Cụm thi đua số 9 tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 30-9, tại xã Ia Dơk, Cụm thi đua số 9 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026.

Cụm thi đua số 9 gồm Ban Chỉ huy Quân sự 11 xã: Ia Dơk, Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Púch, Ia Ko, Chư Pưh, Ia Hrú và Ia Le.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Năm 2026, các đơn vị trong Cụm đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng, qua đó tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nổi bật, 100% đơn vị hoàn thành chỉ tiêu về giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, kết nạp dân quân mới, luân phiên lực lượng dân quân và giao quân. Công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, củng cố cơ sở vật chất được thực hiện tốt.

Các xã đã tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo kế hoạch. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã triển khai công tác tuyển quân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu được giao; công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17 và tuyển quân năm 2027 được triển khai đúng quy định. Công tác tuyên truyền, tuyển sinh quân sự, hoàn chỉnh hồ sơ cho thí sinh dự thi, trúng tuyển vào các trường quân đội được thực hiện hiệu quả. 100% đơn vị trong Cụm không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bình xét tôn vinh và bàn giao nhiệm vụ cho đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2027. Đồng thời thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2027: 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, an toàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

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