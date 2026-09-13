Gia Lai: Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh

(GLO)- Sáng 12-9, tại Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ. Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, chủ trì khai mạc.

Tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Tiến Phùng, Trưởng Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng, kiêm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Quy Nhơn; cùng hơn 50 cán bộ, học viên thuộc các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đóng quân trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ. Ảnh: Huy Bắc

Theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được đào tạo, bồi dưỡng các ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Campuchia và kiến thức tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân ở phía Tây tỉnh được bồi dưỡng tiếng Jrai; các đơn vị đóng quân ở phía Đông được bồi dưỡng tiếng Bahnar. Nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai tổ chức.

Trước mắt, hơn 50 học viên tham gia đợt này được đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh do Trường Đại học Quy Nhơn đảm nhiệm. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tham gia kiểm tra, đánh giá và được cấp chứng chỉ theo quy định.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đinh Văn Thê cho biết, qua khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị cho thấy, bên cạnh kiến thức ngoại ngữ cơ bản được trang bị tại các học viện, nhà trường, cán bộ cần tiếp tục tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học viên chụp ảnh lưu niệm với giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Huy Bắc

Đại tá Đinh Văn Thê nhấn mạnh, học ngoại ngữ là quá trình tích lũy lâu dài, đòi hỏi người học phải có tinh thần tự giác, chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi và thường xuyên ôn luyện. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt chương trình; tham gia đầy đủ các buổi học, tiếp thu nghiêm túc nội dung được truyền đạt, hoàn thành các bài tập, chấp hành tốt quy định của lớp học; đồng thời chủ động tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng kéo dài khoảng 4 tháng. Chương trình và giáo trình tiếng Anh do đội ngũ giáo viên tiếng Anh của Trường Đại học Quy Nhơn đảm nhiệm, được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến.