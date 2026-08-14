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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo”

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 13-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2026, với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Hội thi năm nay có 13 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia. Các sản phẩm tập trung ở nhiều lĩnh vực như: huấn luyện, quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật và chuyển đổi số.

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Các thí sinh thuyết trình, giới thiệu về những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do mình nghiên cứu và thực hiện. Ảnh: Phương Huyền

Điểm đáng chú ý là nhiều sáng kiến được hình thành từ yêu cầu cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Từ việc nghiên cứu cải tiến phương tiện, dụng cụ phục vụ huấn luyện đến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ, các tác giả đã chủ động tìm tòi những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

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Ban Giám khảo trực tiếp xem xét, kiểm tra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi. Ảnh: Phương Huyền

Tại hội thi, các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trình bày quá trình nghiên cứu, nguyên lý hoạt động, tính mới, khả năng ứng dụng cũng như hiệu quả khi triển khai trong thực tế.

Hội thi là cơ sở để lựa chọn, nhân rộng những sản phẩm có tính ứng dụng cao; góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác hậu cần, kỹ thuật và quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

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