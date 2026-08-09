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Phường Pleiku tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Chiều 8-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại tổ dân phố 16.

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Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Bá Bính

Thời gian qua, phường Pleiku tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 12 trường học và 40 tổ dân phố, làng, thu hút 8.720 lượt người tham gia; đăng tải 159 bài viết tuyên truyền trên không gian mạng.

Cùng với đó, phường chú trọng xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Tại ngày hội, Công an phường Pleiku đã tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

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Công an phường Pleiku ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Công an phường ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Theo đó, đơn vị nhận đỡ đầu em Nguyễn Hồng Ngọc (tổ dân phố 16). Mặc dù mồ côi cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng Ngọc luôn chăm ngoan, lễ phép, có ý chí vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập. Em được hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Cũng tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được biểu dương, khen thưởng.

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Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Bá Bính

UBND phường Pleiku đã tặng trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các hộ tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, 70 suất quà gồm các nhu yếu phẩm do các tổ dân phố và nhà hảo tâm hỗ trợ cũng được trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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