Truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho quân nhân Kpă Thiêp

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 3120/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen đối với quân nhân Kpă Thiêp (Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dũng cảm cứu người gặp nạn.

Theo quyết định, quân nhân Kpă Thiêp đã không quản hiểm nguy, dũng cảm cứu người dân bị điện giật tại làng Tai Pêr (xã Ia Ko). Hành động của anh góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" luôn sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ.

UBND tỉnh Gia Lai truy tặng Bằng khen đối với quân nhân Kpă Thiêp. Ảnh: N.T

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND xã Ia Ko, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện gia đình quân nhân Kpă Thiêp tổ chức thực hiện quyết định theo quy định.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, trưa 20-7, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, trên đường từ rẫy trở về nhà ở xã Ia Ko, Hạ sĩ Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật bất tỉnh. Không chút do dự, anh lao vào kéo các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi cứu được 2 người dân, cả 3 đều bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chư Sê cấp cứu. Hai nạn nhân qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe, riêng Hạ sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Ngay sau vụ việc, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân Kpă Thiêp. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn đã quyên góp, ủng hộ gia đình gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát.

Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cũng đã ban hành quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.