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Phường Pleiku triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

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PHƯƠNG DUNG
PHƯƠNG THẢO
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(GLO)- Sáng 3-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Qua rà soát, phường Pleiku có 4.157 công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), trong đó có 2.592 công dân đủ điều kiện đưa vào sơ tuyển sức khỏe.

Nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ khá dồi dào; đa số có sức khỏe ổn định, trình độ học vấn ngày càng được nâng cao và chấp hành tốt Luật NVQS.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tuy nhiên, công tác quản lý nguồn vẫn còn gặp một số khó khăn do nhiều công dân đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi nơi cư trú hoặc học tập, làm việc ngoài địa phương. Bên cạnh đó, một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm việc đăng ký NVQS hoặc chưa bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Toàn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường yêu cầu thành viên Hội đồng NVQS, các tổ dân phố và làng tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; kịp thời cập nhật biến động, đẩy mạnh số hóa dữ liệu và triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác tuyển quân.

Chủ tịch Hội đồng NVQS phường giao Ban Chỉ huy Quân sự phường khẩn trương hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS và xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm đúng tiến độ.

Công an phường phối hợp quản lý công dân vắng mặt, cung cấp dữ liệu dân cư phục vụ tuyển quân. Trạm Y tế phối hợp xây dựng, số hóa hồ sơ sức khỏe; các trường học xác minh trình độ học vấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, phấn đấu 100% công dân nhập ngũ là đoàn viên.

Chủ tịch Hội đồng NVQS phường cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Công an phường tổ chức thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

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