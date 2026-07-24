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Quân đoàn 34 bế mạc hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Tối 23-7, Quân đoàn 34 bế mạc hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn, Trưởng Ban Tổ chức hội thi dự và trao giải.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-7), thu hút 24 cán bộ đoàn tiêu biểu và 14 đội tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 34 cùng các đơn vị kết nghĩa tham gia.

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Quân đoàn 34 bế mạc hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Ảnh: N.T

Ở nội dung hội thi cán bộ Đoàn giỏi, các thí sinh trải qua các phần thi gồm: thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; soạn thảo văn kiện; thực hành giảng bài lý luận chính trị, điều hành diễn đàn thanh niên và điều hành chương trình "Sinh nhật đồng đội".

Đối với hội thi tuyên truyền viên trẻ, các đội xây dựng chương trình theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhằm thể hiện khả năng tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống; đồng thời lan tỏa các thông điệp về lý tưởng cách mạng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đoàn 34 và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm khách quan, đúng quy chế. Các thí sinh và đội thi có sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, phương pháp thể hiện, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trình bày và tuyên truyền.

Thông qua hội thi đã bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, công tác tuyên truyền; đồng thời phát hiện, lựa chọn những cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng tham gia hội thi cấp toàn quân.

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Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: N.T

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung tuyên truyền viên trẻ, khối 1, giải xuất sắc thuộc về Sư đoàn 9; giải Nhất thuộc về Sư đoàn 10; giải Nhì được trao cho Bộ Tham mưu và Sư đoàn 320; giải Ba thuộc về Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Hậu cần-Kỹ thuật và Sư đoàn 31.

Khối 2, giải xuất sắc thuộc về Trung đoàn 29; giải Nhất thuộc về Lữ đoàn 234; giải Nhì được trao cho Lữ đoàn Tăng 273 và Lữ đoàn 434; giải Ba thuộc về Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn 71 và Lữ đoàn Công binh 7.

Ở nội dung hội thi Cán bộ Đoàn giỏi, Thượng úy Phan Công Đức (Lữ đoàn 434) đoạt giải Nhất phần thi "Sinh nhật đồng đội"; Đại úy Lý Văn Lộc (Bộ Tham mưu) đoạt giải Nhất phần thi Diễn đàn thanh niên; Trung tá Nguyễn Văn Giáp (Sư đoàn 10) đoạt giải Nhất phần thi giảng bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

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