Gia Lai: Ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” xã Ia O

Đội gồm 40 thành viên, được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa tổ chức Đoàn và lực lượng Công an. Mô hình nhằm xây dựng hình ảnh đoàn viên, thanh niên gần dân, trọng dân, tận tâm phục vụ Nhân dân; đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở.

Ra mắt “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” xã Ia O. Ảnh: Khánh Phong

Theo kế hoạch, Đội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Việc thành lập Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ, với lực lượng nòng cốt là cán bộ Đoàn tiêu biểu và chiến sĩ Công an nhân dân, không chỉ tạo thêm một mô hình tập hợp, phát huy vai trò của thanh niên mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phục vụ Nhân dân. Đây cũng là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".