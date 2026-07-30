Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Người dân xã Al Bá tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ÁNH KIỀU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, tối 28-7, trên đường đi làm về, anh Bùi Đức Tài (thôn Tứ Kỳ, xã Al Bá) phát hiện một cá thể rùa bò trên đường tại khu vực ngã 3 Kônghtok (cũ), thuộc làng Dơ Nông Ó (xã Al Bá). Nhận thấy đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Tài đã mang cá thể rùa đến Công an xã Al Bá để giao nộp.

img-20260729-155901.jpg
Anh Bùi Đức Tài bàn giao cá thể rùa núi vàng đến Công an xã Al Bá. Ảnh: ĐVCC

Qua xác định của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, cá thể rùa trên là rùa núi vàng, trọng lượng khoảng 700g.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Al Bá phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê bàn giao cá thể rùa để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên tổ công tác để lừa đảo.

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

null