Người dân xã Al Bá tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng

(GLO)- Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, tối 28-7, trên đường đi làm về, anh Bùi Đức Tài (thôn Tứ Kỳ, xã Al Bá) phát hiện một cá thể rùa bò trên đường tại khu vực ngã 3 Kônghtok (cũ), thuộc làng Dơ Nông Ó (xã Al Bá). Nhận thấy đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Tài đã mang cá thể rùa đến Công an xã Al Bá để giao nộp.

Anh Bùi Đức Tài bàn giao cá thể rùa núi vàng đến Công an xã Al Bá. Ảnh: ĐVCC

Qua xác định của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, cá thể rùa trên là rùa núi vàng, trọng lượng khoảng 700g.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Al Bá phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê bàn giao cá thể rùa để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.