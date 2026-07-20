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Công an phường Quy Nhơn Nam xác minh vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại ngã ba đường

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Tối 19-7, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ bé trai bị bỏ rơi, được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày trên địa bàn.

Trước đó, chiều 19-7, mạng xã hội lan truyền thông tin vụ việc người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên vệ đường tại khu vực ngã ba Trần Kỳ Phong - Nguyễn Phúc Lan (thuộc phường Quy Nhơn Nam).

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Bé trai thời điểm người dân phát hiện tại khu vực ngã ba Trần Kỳ Phong - Nguyễn Phúc Lan, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trần Hiệp

Anh Thái Văn Sinh (phường Quy Nhơn Nam, người đưa cháu bé đi cấp cứu) cho biết, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 19-7, con trai anh đạp xe đi đá bóng, lúc đến ngã ba trên thì phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nên chạy về thông báo cho gia đình.

Lúc bấy giờ cháu bé được đặt trong chiếc áo, bên trên phủ chiếc khăn, bị kiến bu ở vùng rốn và nhiều vị trí trên cơ thể. Anh Sinh cùng người dân đưa cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Sau khi cấp cứu, cháu bé được tiếp nhận, chăm sóc tại Khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện, với cân nặng 3,2 kg.

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn người thân cháu bé suy nghĩ lại, đến nhận cháu bé về chăm sóc. Sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng, nhiều người ngỏ ý ủng hộ kinh phí, hỗ trợ chăm sóc bé trai.

Theo Công an phường Quy Nhơn Nam, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Công an phường tiến hành xác minh vụ việc, tìm kiếm thân nhân của cháu bé và xử lý theo quy định.

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