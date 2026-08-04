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Trao 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình thương binh tại xã Ia Hiao

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Ngày 3-8, sau khi dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Yên Phú (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Trịnh Quang Lục (thôn Yên Phú). 

Tại buổi thăm, đồng chí Trương Văn Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến của ông Trịnh Quang Lục trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

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Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình thương binh Trịnh Quang Lục. Ảnh: N.T

Dịp này, đồng chí Trương Văn Đạt hỗ trợ 20 triệu đồng. Thông qua sự vận động của cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao, Tổng Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ thêm 60 triệu đồng. Tổng kinh phí 80 triệu đồng sẽ được sử dụng để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp, giúp gia đình ông Lục ổn định nơi ở, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Được biết, gia đình ông Lục thuộc diện khó khăn, căn nhà đã hư hỏng sau nhiều năm sử dụng. Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng.

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