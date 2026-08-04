Trao 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình thương binh tại xã Ia Hiao

Tại buổi thăm, đồng chí Trương Văn Đạt ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến của ông Trịnh Quang Lục trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, đồng chí Trương Văn Đạt hỗ trợ 20 triệu đồng. Thông qua sự vận động của cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao, Tổng Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ thêm 60 triệu đồng. Tổng kinh phí 80 triệu đồng sẽ được sử dụng để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp, giúp gia đình ông Lục ổn định nơi ở, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
Được biết, gia đình ông Lục thuộc diện khó khăn, căn nhà đã hư hỏng sau nhiều năm sử dụng. Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng.