Xã Ia Hiao biến Facebook thành nguồn thu để chăm lo cho học sinh nghèo

(GLO)- Ngày 23-6, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) Bùi Hữu Tâm cho biết, trang Facebook "IA HIAO NGÀY MỚI" đã đủ điều kiện tạo doanh thu từ nội dung. Toàn bộ nguồn thu sẽ được địa phương đưa vào Quỹ khuyến học nhằm chăm lo cho khoảng 1.000 học sinh nghèo, khó khăn.

Lãnh đạo xã Ia Hiao trao đổi về hoạt động của trang Facebook "IA HIAO NGÀY MỚI" - kênh thông tin tạo nguồn thu chăm lo học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Trang Facebook "IA HIAO NGÀY MỚI" được thành lập cách đây gần 1 năm, cùng thời điểm xã Ia Hiao vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là kênh thông tin chính thức của địa phương trên môi trường số, thường xuyên cập nhật các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trương, chính sách, chương trình an sinh xã hội; đồng thời là cầu nối để người dân gửi phản ánh, kiến nghị, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân.

Sau gần 1 năm hoạt động, trang đã đăng tải 973 bài viết; thu hút hơn 10.000 lượt thích và theo dõi, đạt hơn 9,9 triệu lượt xem và hơn 908.700 lượt tương tác. Sau khi hoàn tất các thủ tục kê khai thuế, trang đã được Facebook thông báo đủ điều kiện tham gia chương trình tạo doanh thu từ nội dung.

Được biết, Quỹ Khuyến học nhằm chăm lo 1.000 học sinh nghèo được xã Ia Hiao phát động từ tháng 3-2026 nhằm tiếp sức các em đến trường. Nguồn thu từ trang Facebook sẽ góp phần bổ sung nguồn lực để chăm lo cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đổi mới công tác truyền thông trên nền tảng số, lan tỏa thông tin chính thống và tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.