Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chương trình dành cho 60 trường hợp, gồm 40 đối tượng chính sách, người có công và người khuyết tật trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và 20 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện.

Không chỉ dừng ở việc thăm khám sức khỏe, chương trình hướng đến xác định nhu cầu cụ thể của từng trường hợp để có hướng can thiệp phù hợp, đồng thời tiếp tục hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng sau đợt khám.

Người tham gia làm thủ tục đăng ký khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Theo BS CKII Võ Ngọc Phải - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, hoạt động được tổ chức nhằm cụ thể hóa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, góp phần giúp thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học và người có công với cách mạng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng.

“Chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám sức khỏe mà còn giúp Bệnh viện xác định đúng nhu cầu của từng trường hợp, xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp và tiếp tục hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng sau đợt khám” - bác sĩ Võ Ngọc Phải cho biết.

Tại chương trình, người tham gia được khám sức khỏe, lượng giá khả năng vận động và khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày; đánh giá nhu cầu về vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và dụng cụ trợ giúp.

Từ kết quả lượng giá, người tham gia được tư vấn, hướng dẫn tập luyện tại nhà hoặc xây dựng kế hoạch can thiệp phục hồi chức năng đa ngành; đồng thời được bố trí điều trị nội trú, ngoại trú hoặc chuyển gửi đến cơ sở chuyên môn phù hợp khi cần thiết.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của Tổ chức IC (The International Center) trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”. Theo đó, IC hỗ trợ kinh phí tổ chức khám, lượng giá, tổng hợp kết quả và xây dựng kế hoạch can thiệp cá nhân cho những trường hợp có chỉ định; đồng thời hỗ trợ can thiệp phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp cần thiết theo chỉ định chuyên môn.

Đồng thời, để tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách đến khám, IC hỗ trợ chi phí đi lại 100.000 đồng/người và tiền ăn trưa 150.000 đồng/người. Với những trường hợp có chỉ định điều trị và đáp ứng tiêu chí của Dự án, IC tiếp tục hỗ trợ chi phí đi lại đối với điều trị ngoại trú tối đa 1,4 triệu đồng/người; hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn đối với điều trị nội trú tối đa 1,5 triệu đồng/người, thời gian điều trị không quá 14 ngày.

Sự đồng hành này giúp người có công, người khuyết tật không chỉ được khám và đánh giá đúng nhu cầu phục hồi chức năng mà còn có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tham gia chương trình, ông Đặng Văn Minh (SN 1952, phường Quy Nhơn Bắc), là đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, cho biết bản thân tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước nên việc được khám, tư vấn và hướng dẫn phục hồi chức năng có ý nghĩa thiết thực.

“Tôi mong mình tiếp tục được điều trị để sức khỏe tốt hơn, đi lại và sinh hoạt thuận tiện hơn. Sự hỗ trợ về chi phí cũng giúp tôi bớt phần nào khó khăn trong quá trình điều trị” - ông Minh chia sẻ.

Bác sĩ tư vấn hướng điều trị, phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng trường hợp. Ảnh: Thảo Khuy

Còn ông Cao Văn Lương (SN 1952, xã Tuy Phước), nạn nhân chất độc da cam đang điều trị tại Bệnh viện, bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ của Bệnh viện và các đơn vị đồng hành. Theo ông Lương, việc được tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng giúp ông có thêm động lực kiên trì tập luyện, cải thiện sức khỏe và khả năng sinh hoạt.

Theo bác sĩ Võ Ngọc Phải, từ hoạt động này, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn mong muốn lan tỏa tinh thần tri ân bằng những hành động cụ thể, thiết thực; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển phục hồi chức năng đa ngành và phối hợp với các tổ chức, địa phương để người có công, người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ thuận lợi, liên tục và hiệu quả.

“Chăm sóc tốt sức khỏe người có công vừa, đối tượng chính sách là trách nhiệm chuyên môn, vừa là tình cảm và đạo lý của đội ngũ cán bộ y tế đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc” - bác sĩ Võ Ngọc Phải nhấn mạnh.