Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội phát triển chuyên sâu tim mạch

(GLO)- Ngày 8-7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Tim Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ chuyên môn và hợp tác phát triển y tế nhằm hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tim mạch ngay tại địa phương.

Theo biên bản ghi nhớ, trong thời gian 5 năm, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai về hội chẩn, can thiệp tim mạch; phẫu thuật tim mạch - lồng ngực và gây mê hồi sức chuyên ngành tim mạch; thăm dò chức năng, siêu âm tim, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Tim Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch. Ảnh: Thảo Khuy

Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh tim mạch; cấp cứu người bệnh tại chỗ khi không thể chuyển viện; phối hợp chuyển tuyến, tiếp nhận các trường hợp vượt khả năng điều trị hoặc không phù hợp với phân tuyến kỹ thuật; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hỗ trợ xây dựng quy trình triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong lĩnh vực tim mạch.

Để tiếp nhận hiệu quả chương trình hợp tác, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Chương trình hợp tác kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao về tim mạch ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị.