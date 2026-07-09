Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội phát triển chuyên sâu tim mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Tim Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ chuyên môn và hợp tác phát triển y tế nhằm hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tim mạch ngay tại địa phương.

Theo biên bản ghi nhớ, trong thời gian 5 năm, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai về hội chẩn, can thiệp tim mạch; phẫu thuật tim mạch - lồng ngực và gây mê hồi sức chuyên ngành tim mạch; thăm dò chức năng, siêu âm tim, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

hop-tac-tim-mach.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Tim Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch. Ảnh: Thảo Khuy

Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh tim mạch; cấp cứu người bệnh tại chỗ khi không thể chuyển viện; phối hợp chuyển tuyến, tiếp nhận các trường hợp vượt khả năng điều trị hoặc không phù hợp với phân tuyến kỹ thuật; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hỗ trợ xây dựng quy trình triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong lĩnh vực tim mạch.

Để tiếp nhận hiệu quả chương trình hợp tác, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Chương trình hợp tác kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao về tim mạch ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Tin tức

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Sức khỏe

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

Nguyên tắc uống nước trong mùa nắng nóng

Nguyên tắc uống nước bạn cần biết trong mùa nắng nóng

Tin tức

(GLO)- Uống quá ít nước, uống quá nhiều cùng lúc hoặc chỉ đợi đến khi khát mới uống đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Duy trì thói quen bổ sung nước khoa học sẽ giúp cơ thể ổn định thân nhiệt, tăng cường sức bền và phòng tránh các tác động của thời tiết nắng nóng.

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

Tin tức

(GLO)- Theo các quyết định vừa được Bộ Y tế phê duyệt, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Trung ương Quân đội 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương... đã áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới với mức tăng khoảng 4%, do chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá.

Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Nên uống cà phê trước hay sau bữa sáng?

Tin tức

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người vào mỗi buổi sáng. Song, thời điểm uống cà phê cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và khả năng kiểm soát đường huyết.

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

Sức khỏe

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhà hàng, quán ăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là yêu cầu bắt buộc để tạo dựng hình ảnh địa phương thân thiện, đáng tin cậy trong mắt du khách.

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

Những loại rau giúp làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn

Tin tức

(GLO)- Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa tự nhiên của làn da, song chế độ ăn uống khoa học có thể góp phần làm chậm quá trình này. Một số loại rau giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ giúp bảo vệ collagen mà còn tăng độ đàn hồi, hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ theo thời gian.

null