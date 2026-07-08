Gia Lai: 1 người bị sốc phản vệ do cu li cắn

(GLO)- Sau khi bị cu li cắn, 1 người đàn ông ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã bị sốc phản vệ do huyết thanh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, tối 6-7, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận cấp cứu 1 trường hợp sốc phản vệ do huyết thanh vì động vật cắn. Nạn nhân là anh T.V.C. (SN 1982, trú tại xã Kon Gang).

Cu li là loài động vật nhỏ có vẻ ngoài hiền lành nhưng có nọc độc. Ảnh minh họa

Theo người nhà, anh C. đã tiếp xúc với 1 con cu li vào tối cùng ngày và bị con vật này cắn vào vùng tay. Sau khi bị cắn, anh C. đã xuất hiện những biểu hiện bất thường như đau nhức, khó thở, nôn ói… nên đã được đưa đi cấp cứu.

Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, anh C. trong tình trạng choáng, tụt huyết áp. Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ do huyết thanh và lập tức dùng thuốc xử trí.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và hiện đã được chuyển đến Khoa Nội trong tình trạng ổn định.

Theo các chuyên gia, cu li là loài động vật nhỏ, có vẻ ngoài hiền lành nhưng chứa nọc độc. Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận các ca nguy kịch do nhiễm độc nặng sau khi bị cu li cắn.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không bắt và nuôi cu li. Nếu không may bị cắn, nạn nhân cần được chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu nhanh nhất.