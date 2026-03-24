Gia Lai: Lọc máu liên tục 53 giờ, cứu sống bệnh nhi sốc phản vệ do bị ong khoái đốt

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Ngày 24-3, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, vừa cứu sống 1 học sinh Trường Tiểu học Ia Ly bị sốc phản vệ do ong khoái đốt.

Trước đó, ngày 19-3, bệnh nhi Đ.N.N.Đ (7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Ia Ly, xã Ia Ly) bị ong khoái đốt 5 vết ở vùng đầu và mặt trong thời gian đang học tại trường. Sau tai nạn, trẻ nhanh chóng xuất hiện nổi mề đay, ngứa toàn thân và rơi vào sốc phản vệ. Dù đã được cấp cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nhưng tình trạng vẫn diễn tiến nặng nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Bệnh nhi Đ.N.N.Đ bị ong khoái đốt 5 vết ở vùng đầu, qua cấp cứu đã ổn định sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Khi nhập Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, trẻ trong tình trạng sốc nặng, huyết động không ổn định, tổn thương cơ tim tiến triển.

Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực với truyền dịch, thuốc vận mạch, thuốc trợ tim. Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn tiến xấu, trẻ suy hô hấp phải thở máy, tình trạng sốc và tổn thương tim ngày càng nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã nhanh chóng hội chẩn với lãnh đạo và quyết định thực hiện lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc tố từ nọc ong và các chất trung gian gây viêm trong cơ thể. Quá trình lọc máu kéo dài 53 giờ.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: huyết động dần ổn định, ngừng thuốc vận mạch, ngừng thuốc trợ tim, cai máy thở thành công. Hiện trẻ tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng tim hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Ly Đỗ Mạnh Dũng, đây là tổ ong thiên nhiên nằm trong vườn của một hộ dân và nằm cạnh trường học. Giờ ra chơi, do các em học sinh nghịch tổ ong nên dẫn đến sự việc nêu trên.

“Thống kê có khoảng 20 em học sinh bị ong đốt và 1 em tình trạng nặng. Các em còn lại sức khỏe ổn định và đã đi học lại vào hôm sau. Hiện hộ dân đã phá tổ ong để đảm bảo an toàn cho học sinh. Riêng nhà trường đã triển khai kiểm tra trong khuôn viên trường và khu vực xung quanh nhưng không phát hiện các tổ ong khác”- thầy Đỗ Mạnh Dũng thông tin.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

