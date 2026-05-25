Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nâng cao năng lực điều trị tim mạch can thiệp

(GLO)- Khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) vừa thực hiện thành công kỹ thuật cấy máy tạo nhịp hệ thống dẫn truyền (Conduction System Pacing-CSP) cho bệnh nhân lớn tuổi mắc hội chứng suy nút xoang.

Đây là bước tiến mới trong lĩnh vực tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Theo đó, đơn vị trở thành một trong những cơ sở y tế đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên triển khai kỹ thuật này.

Bệnh nhân được can thiệp là bà Trần Thị Ngọ (91 tuổi, ở xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk), nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, chóng mặt, hồi hộp và nhiều lần xuất hiện cơn choáng váng do nhịp tim chậm kéo dài.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng suy nút xoang - một dạng rối loạn nhịp tim thường gặp ở người cao tuổi, có nguy cơ gây ngất, suy tim và đột tử nếu không được điều trị kịp thời.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện kỹ thuật tạo nhịp hệ thống dẫn truyền cho bệnh nhân. Ảnh: Thảo Khuy

Sau hội chẩn chuyên môn, ê kíp quyết định thực hiện cấy máy tạo nhịp theo phương pháp tạo nhịp hệ thống dẫn truyền - kỹ thuật tạo nhịp sinh lý tiên tiến hiện nay. Phương pháp này giúp dẫn truyền xung điện theo hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim, hạn chế tình trạng mất đồng bộ cơ tim thường gặp ở phương pháp tạo nhịp thất phải truyền thống, qua đó cải thiện chức năng co bóp và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Ca can thiệp được thực hiện ngày 21-5 dưới sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trực tiếp của TS.BS Phạm Như Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điện sinh lý và tạo nhịp tim. Ê kíp thực hiện của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh gồm TS.BS Nguyễn Thanh Định - Trưởng khoa Nội Tim mạch, bác sĩ CKII Phan Thanh Lâm và bác sĩ Phạm Lê Trà.

Theo TS.BS Phạm Như Hùng, kỹ thuật tạo nhịp hệ thống dẫn truyền giúp tái đồng bộ hoạt động của tim, giảm nguy cơ suy tim cho bệnh nhân, đồng thời có hiệu quả tương đương các kỹ thuật trước đây nhưng chi phí hợp lý hơn. Thời gian tới, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực rối loạn nhịp tim, đào tạo mổ tim và phát triển đồng bộ chuyên ngành tim mạch.

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trung ương cùng sự phối hợp chặt chẽ của ê kíp can thiệp, ca thủ thuật diễn ra an toàn, thuận lợi. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, nhịp tim được duy trì tốt; các triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Nội Tim mạch.

Việc triển khai kỹ thuật tạo nhịp tại bệnh viện giúp người dân địa phương không phải chuyển tuyến trên, giảm nhiều chi phí và thời gian điều trị. Ảnh: Thảo Khuy

TS.BS Nguyễn Thanh Định - Trưởng khoa Nội Tim mạch - cho biết: “Kỹ thuật này giúp tái đồng bộ hoạt động cơ tim, giảm nguy cơ suy tim và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Việc triển khai kỹ thuật tạo nhịp tại bệnh viện giúp người dân địa phương không phải chuyển tuyến trên, giảm nhiều chi phí và thời gian điều trị”.

Hiện Khoa Nội Tim mạch đã triển khai thường quy kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng và 2 buồng. Việc thực hiện thành công kỹ thuật tạo nhịp hệ thống dẫn truyền tiếp tục đánh dấu bước phát triển chuyên sâu trong điều trị rối loạn nhịp tim tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Sự phối hợp giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương, từng bước thu hẹp khoảng cách kỹ thuật giữa bệnh viện tuyến tỉnh với các trung tâm tim mạch lớn trong cả nước.

