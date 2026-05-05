Hơn 63.000 hộp sữa công thức a2 Platinum Premium bị thu hồi do nhiễm độc tố

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố liên quan đến việc hơn 63.000 hộp sữa công thức A2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại Mỹ.

Theo đó, ngày 2-5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông báo về việc Công ty sữa a2 (a2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA; dạng bột, có bổ sung sắt; dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Cụ thể, 3 lô sản phẩm bị thu hồi mang các mã: 2210269454, hạn sử dụng ngày 15-7-2026; 2210324609, hạn sử dụng ngày 21-1-2027 và 2210321712, hạn sử dụng ngày 15-1-2027. Các lô sản phẩm bị ảnh hưởng đều là sữa bột đóng hộp thiếc.

Lon sữa nằm trong diện bị thu hồi. Ảnh: FDA/Znews

FDA cho biết, các lô sữa này bị phát hiện có chứa cereulide - độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra trong thực phẩm và không bị loại bỏ khi pha sữa bằng nước nóng.

Tổng cộng có 63.078 hộp thuộc diện thu hồi, trong đó ước tính khoảng 16.428 hộp đã được phân phối đến người tiêu dùng tại Mỹ thông qua website của hãng, Amazon và hệ thống siêu thị Meijer.

Trẻ uống phải sữa chứa cereulide có thể xuất hiện triệu chứng sau khoảng 30 phút đến 6 giờ và có thể hết trong 1 ngày. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.

​Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức bị thu hồi; đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi.

Ngoài ra, các đơn vị phải tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức nêu trên; báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18-5.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối, yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.