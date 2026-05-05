Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Hơn 63.000 hộp sữa công thức a2 Platinum Premium bị thu hồi do nhiễm độc tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, Dân trí, PLO)

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố liên quan đến việc hơn 63.000 hộp sữa công thức A2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại Mỹ.

Theo đó, ngày 2-5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông báo về việc Công ty sữa a2 (a2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA; dạng bột, có bổ sung sắt; dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Cụ thể, 3 lô sản phẩm bị thu hồi mang các mã: 2210269454, hạn sử dụng ngày 15-7-2026; 2210324609, hạn sử dụng ngày 21-1-2027 và 2210321712, hạn sử dụng ngày 15-1-2027. Các lô sản phẩm bị ảnh hưởng đều là sữa bột đóng hộp thiếc.

nghi-nhiem-doc-to-hon-63000-hop-sua-cong-thuc-danh-cho-tre-so-sinh-bi-thu-hoi.png
Lon sữa nằm trong diện bị thu hồi. Ảnh: FDA/Znews

FDA cho biết, các lô sữa này bị phát hiện có chứa cereulide - độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra trong thực phẩm và không bị loại bỏ khi pha sữa bằng nước nóng.

Tổng cộng có 63.078 hộp thuộc diện thu hồi, trong đó ước tính khoảng 16.428 hộp đã được phân phối đến người tiêu dùng tại Mỹ thông qua website của hãng, Amazon và hệ thống siêu thị Meijer.

Trẻ uống phải sữa chứa cereulide có thể xuất hiện triệu chứng sau khoảng 30 phút đến 6 giờ và có thể hết trong 1 ngày. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.

​Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức bị thu hồi; đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi.

Ngoài ra, các đơn vị phải tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức nêu trên; báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18-5.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối, yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

Tin tức

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

null