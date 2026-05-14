Đoàn liên ngành Trung ương số 4 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 13-5, tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 4 đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Đoàn kiểm tra do bà Chu Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Cục Cảnh sát phòng - chống tội phạm về môi trường, Viện Công nghệ thực phẩm.

Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra tại Sở Y tế. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi làm việc, đoàn tập trung kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11-12-2014 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác ATTP trong tình hình mới.

Đồng thời, đoàn cũng rà soát việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp; làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý ATTP; việc triển khai các quy định bảo đảm ATTP và thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức ATTP tại địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; đồng thời tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có khoảng 180.631 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, ngành Y tế quản lý 13.354 cơ sở, ngành Nông nghiệp và Môi trường quản lý 152.448 cơ sở, ngành Công Thương quản lý 14.829 cơ sở.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể địa phương. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, công tác quản lý ATTP từng bước được củng cố, duy trì ổn định; vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao.

Các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm theo quy định. Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý, kiểm tra ATTP ngày càng chặt chẽ, góp phần kiểm soát nguy cơ mất ATTP trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm tại Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về ATTP tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Công tác kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành và liên ngành về ATTP được duy trì thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ, Tết, mùa lễ hội và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP theo phân cấp; chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến ATTP trên địa bàn.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; đồng thời bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 4 ghi nhận những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, đoàn ghi nhận đề xuất, kiến nghị của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh để tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Cùng ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn (Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây). Tại đây, đoàn thực hiện quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo quy định nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có.