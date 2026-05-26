Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức ngành Y tế, nhiều bất cập dần bộc lộ.

Cụ thể, một số chuyên khoa chịu áp lực lớn nhưng đãi ngộ chưa tương xứng; nhiều trạm y tế vùng khó kéo dài tình trạng thiếu bác sĩ do khó thu hút nhân lực; không ít nhân viên y tế rời bệnh viện sau đại dịch Covid-19 vì áp lực công việc và thu nhập chưa đảm bảo cuộc sống.

Bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho bệnh nhân tại Trạm Y tế xã Ia Khươl vào giữa tháng 5-2026. Ảnh: Như Nguyện

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 261/2025/QH15 được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng để giữ chân đội ngũ nhân lực y tế, nhất là ở tuyến cơ sở và các chuyên khoa đặc thù.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 261/2025/QH15 là điều chỉnh bậc lương khởi điểm. Theo đó, bác sĩ các chuyên ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, y học dự phòng và dược sĩ sẽ được xếp lương từ bậc 2 (thay vì bậc 1) khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Nghị quyết số 261/2025/QH15 còn mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, đồng thời tăng mạnh mức phụ cấp đối với nhiều lĩnh vực có áp lực công việc cao như tâm thần, hồi sức cấp cứu, pháp y, giải phẫu bệnh…

Đáng chú ý, mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% được áp dụng cho các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh - những chuyên khoa có cường độ làm việc cao, áp lực tâm lý lớn và nhiều nguy cơ nghề nghiệp.

Bác sĩ CKII Đồng Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku) chia sẻ: “Thực tế, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tâm thần là lĩnh vực rất đặc thù. Nhân viên y tế không chỉ chịu áp lực chuyên môn mà còn đối diện nguy cơ bị hành hung, trực cấp cứu liên tục và nhiều khó khăn trong giao tiếp điều trị.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chế độ đãi ngộ vẫn chưa thật sự tương xứng. Việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức cao nhất 100% cho lĩnh vực tâm thần nói riêng và một số lĩnh vực đặc thù khác nói chung là tín hiệu rất tích cực và mang lại nhiều kỳ vọng cho đội ngũ nhân viên y tế”.

Theo bác sĩ Thanh, chính sách mới không chỉ là sự hỗ trợ về thu nhập mà còn là sự ghi nhận đối với những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế ở các chuyên khoa đặc thù. Điều đó sẽ góp phần giữ chân bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời thu hút thêm nhân lực trẻ vào lĩnh vực tâm thần vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), áp lực nghề nghiệp luôn hiện hữu trong từng ca trực. Bác sĩ CKI Phan Thị Thùy Trang - Trưởng khoa - cho hay: “Khoa là nơi tập trung những bệnh nhân nặng nhất, nguy kịch nhất. Chúng tôi mong sớm có hướng dẫn cụ thể để nhanh chóng được thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết số 261/2025/QH15”.

Còn bác sĩ CKII Đỗ Phúc Thanh - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) nhấn mạnh: “Tăng phụ cấp cho nhân viên y tế là chính sách hết sức thiết thực, góp phần giữ chân, tạo động lực cống hiến cũng như thu hút các y, bác sĩ về công tác tại các chuyên khoa đặc thù…”.

Nghị quyết số 261/2025/QH15 là nguồn động viên lớn để đội ngũ y, bác sĩ gắn bó cống hiến với nghề. Ảnh: N.N

Nghị quyết số 261/2025/QH15 còn hướng mạnh về tuyến y tế cơ sở - nơi được xem là “gốc rễ” của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% cũng được áp dụng đối với người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái, ngành đã triển khai thực hiện nội dung trong Nghị quyết số 261/2025/QH15 đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Riêng một số chế độ, phụ cấp khác cho nhân viên y tế đang chờ các văn bản hướng dẫn chi tiết từ cấp trên. Sau khi có thông tư hướng dẫn cụ thể, tỉnh sẽ tiến hành thực hiện chi trả theo quy định.