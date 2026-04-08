Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức dành cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố với gần 7.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội XIV được xác định là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới sau 40 năm đổi mới, với yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo; từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Văn kiện cũng xác lập tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, định hình mô hình phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, quan điểm xuyên suốt là động lực then chốt, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Trong lĩnh vực văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, là trụ cột điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; con người là trung tâm của quá trình phát triển, gắn với yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với báo chí, xuất bản, văn kiện xác định rõ yêu cầu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; giữ vai trò tiên phong trong định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội, phản ánh thực tiễn và thúc đẩy hành động.

Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là diễn đàn của nhân dân, lực lượng xung kích trong lan tỏa chủ trương, chính sách và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực.

Hội nghị nhằm giúp các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức nắm vững, hiểu sâu những nội dung trọng tâm, điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với từng lĩnh vực; góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và triển khai nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Đối với báo chí, yêu cầu mỗi tác phẩm phải phản ánh sinh động thực tiễn, lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu truyền thông đa nền tảng.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, cần tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo, đóng góp vào xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; tham gia phát triển kinh tế tri thức. Cùng với đó là chú trọng xây dựng đội ngũ đủ năng lực, bản lĩnh, có cơ chế khuyến khích phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực con người.

Hội nghị là bước quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 4-3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Thời sự - Bình luận

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Chuyển "từ bị động sang chủ động" kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

