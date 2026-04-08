Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức dành cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố với gần 7.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội XIV được xác định là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới sau 40 năm đổi mới, với yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo; từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Văn kiện cũng xác lập tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, định hình mô hình phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, quan điểm xuyên suốt là động lực then chốt, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Trong lĩnh vực văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, là trụ cột điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; con người là trung tâm của quá trình phát triển, gắn với yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với báo chí, xuất bản, văn kiện xác định rõ yêu cầu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; giữ vai trò tiên phong trong định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội, phản ánh thực tiễn và thúc đẩy hành động.

Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là diễn đàn của nhân dân, lực lượng xung kích trong lan tỏa chủ trương, chính sách và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực.

Hội nghị nhằm giúp các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức nắm vững, hiểu sâu những nội dung trọng tâm, điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với từng lĩnh vực; góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và triển khai nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Đối với báo chí, yêu cầu mỗi tác phẩm phải phản ánh sinh động thực tiễn, lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu truyền thông đa nền tảng.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, cần tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo, đóng góp vào xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; tham gia phát triển kinh tế tri thức. Cùng với đó là chú trọng xây dựng đội ngũ đủ năng lực, bản lĩnh, có cơ chế khuyến khích phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực con người.

Hội nghị là bước quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.